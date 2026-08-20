وزيرا خارجية باكستان وسوريا يؤكدان متانة روابط الأخوة بين البلدين

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أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ونظيره السوري أسعد الشيباني، متانة "روابط الأخوة المتجذرة" بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، بشأن اللقاء الذي جرى بين دار والشيباني في العاصمة إسلام آباد.

وأوضح البيان، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان، إلى أن الوزيرين أجريا أيضًا مباحثات "معمقة" بشأن التطورات الإقليمية.

ومساء الأربعاء، وصل الشيباني إلى باكستان على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ 19 عامًا.

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته مسئولين باكستانيين، وأن يبحث معهم العلاقات بين البلدين.