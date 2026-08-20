- يجب حضور التلميذ في جميع صفوف الحلقة الابتدائية بنسبة لا تقل عن 70% للفصلين الدراسيين

أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييمات للمرحلة الابتدائية للصفوف من الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأقرت الوزارة لأول مرة هذا العام تطبيق نظام الامتحانات الشهرية على الصفين الأول والثاني الابتدائي، مع إلغاء التقييمين المبدئي والنهائي، مع إقرار امتحان واحد في نهاية كل فصل دراسي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه الطالب في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، على النحو المبين بالتالي:

- امتحان نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة.

- الواجب المنزلي: 5 درجات.

- كراسة الحصة: 5 درجات.

- التقييم الأسبوعي: 10 درجات.

- الاختبار الشهري: 15 درجة.

- المواظبة والسلوك: 5 درجات.

- مجموع الدرجات في كل مادة: 100 درجة.

وأوضح القرار الوزاري أن الاختبارات في الفصل الدراسي الواحد تنقسم إلى ثلاثة، على النحو التالي:

- اختبار شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 15 درجة.

- اختبار شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثاني، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 15 درجة.

وتحتسب درجات الواجب المنزلي، وكراسة الحصة، والتقييم الأسبوعي، والاختبار الشهري، وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب في نهاية كل فصل دراسي.

وأضافت الوزارة أنه تخصص لعقد كل اختبار من الاختبارات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم، وفق مواعيد الاختبارات المقررة بالخريطة الزمنية، وامتحان نهاية الفصل الدراسي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملا.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة إلى التقييمات الأسبوعية فهي إحدى الأدوات التربوية التي تهدف إلى متابعة مستوى التلاميذ بصورة مستمرة والوقوف على نواتج التعلم الحقيقية أولًا بأول، وتعتمد على قياس الأداء التراكمي للتلميذ بصورة مستمرة، وتنمي مهارات التفكير والفهم والتطبيق، من خلال كتب التقييمات المعتمدة من الوزارة، والتي يتوافر بها نماذج متنوعة من الأسئلة والتدريبات المتدرجة التي تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، والمرتبطة بنواتج التعلم، بواقع 10 درجات.

وشددت الوزارة على أنه يجب حضور التلميذ في جميع صفوف الحلقة الابتدائية بنسبة لا تقل عن (70%) للفصلين الدراسيين، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة، لا يُنقل إلى الصف الأعلى إلا بعد الحضور واجتياز البرنامج العلاجي المقرر في نهاية العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن مادة التربية الدينية مادة أساسية، تُدرس بجميع الصفوف الدراسية بالحلقة الابتدائية، ويُشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة (70%) على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات التلميذ، ويقيم المعلم أداء تلاميذه وفق نواتج التعلم الخاصة بالمادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز - لم يجتز)، ويعد الاجتياز شرطا أساسيا للنجاح.

وبالنسبة إلى مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أوضحت الوزارة أنها مادة دراسية ولا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، أما بالنسبة إلى مقررات التربية الفنية، والبدنية، والصحية، والموسيقية، والمجالات، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة، ويتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها: (اجتاز - لم يجتز).