اليونيفيل تسلم موقعا لها بمنطقة الخردلي إلى الجيش اللبناني

سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، موقعا لها في منطقة الخردلي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة "اليونيفيل" نهاية العام الجاري.

وسلمت "اليونيفيل"، "المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي – الليطاني، سلمت موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني"، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسليم تأتي "ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري".

وأضافت: "يأتي تسليم الموقع في سياق استكمال الإجراءات العملياتية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتسلّمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الدولية في المنطقة."

وكانت "اليونيفيل" قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.