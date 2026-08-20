إيران تعدم رجلا آخر بسبب احتجاجات يناير

أعدمت إيران اليوم الخميس، رجلا آخر على صلة بالاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في يناير، بحسب وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.

وأفادت المعلومات الرسمية بأن الرجل حُكم عليه بالإعدام في قضية "ساحة الشهيد علي خاني" المعروفة والمثيرة للجدل التي حُكم فيها على 14 رجلا بالإعدام على خلفية مزاعم بقتل أربعة رجال شرطة في مدينة إصفهان بوسط البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية علنا رجلين على صلة بالقضية في نفس الساحة في إصفهان مما قوبل بالإدانة .

وقالت وكالة ميزان إن الرجل الذي أعدم اليوم هو مواطن أجنبي. ولم تشر إلى الوكالة إلى البلد الذي وفد منه. وبحسب التقرير، تعد هذه بالفعل خامس حالة إعدام على صلة بقضية الشهيد علي خاني.

وطبقا لتفسير إيران للشريعة الإسلامية فإن الرجل أدين "بمحاربة الله" و"بالفساد على الأرض"، بين اتهامات أخرى. وينتقد نشطاء حقوق الإنسان مثل تلك الأحكام قائلين إنها تترك مجالا للقرارات التعسفية.

وبالإعدامات الجديدة، يكون القضاء الإيراني قد أعدم نحو 30 رجلا بسبب الاحتجاجات والاضطرابات.

واندلعت المظاهرات في أواخر ديسمبر جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد وتطورت سريعا إلى مظاهرات حاشدة احتجاجا على القيادة السلطوية والتي قامت الدولة بقمعها بعنف. وقُتل الآلاف من المتظاهرين.