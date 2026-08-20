الدفاع التركية تؤكد عدم وجود بعثة عسكرية لها بقاعدة أبو الظهور السورية

• سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه، بحسب بيان صادر عن الوزارة

أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع ردا على أسئلة الصحفيين، الخميس، عقب إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم الوزارة زكي آق تورك، في ولاية قوجا إيلي، على هامش فعاليات "تكنوفيست الوطن الأزرق".

وأشار البيان إلى أن "الهجوم الذي شنته إسرائيل على قاعدة أبو الظهور الجوية هو عمل يستهدف الإضرار باستقرار سوريا وأمنها ووحدتها وسلامة أراضيها وكذلك بنيتها التحتية".

وأضاف: "نؤكد أنه لم تكن هناك أي بعثة عسكرية تركية بقاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه".

وشدد على وجوب أن تنهي إسرائيل مثل هذه الهجمات المتهورة وأن تلتزم بمتطلبات القانون الدولي من أجل إحلال الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة على حد سواء.

وتابع: "سنواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية، في إطار مبدأ ’الجيش الواحد‘".

وفجر الثلاثاء، شنّ الطيران الإسرائيلي 8 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري المهجور في إدلب شمال غربي البلاد، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024، وسّعت إسرائيل نطاق هجماتها في أنحاء سوريا، ولا تزال تستهدف مستودعات الأسلحة والصواريخ، فضلا عن منشآت عسكرية استراتيجية.