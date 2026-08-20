 تقرير: اشتباه في قيام كوريا الشمالية بسرقة بيانات مسؤولين كوريين جنوبين - بوابة الشروق
الخميس 20 أغسطس 2026 11:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

تقرير: اشتباه في قيام كوريا الشمالية بسرقة بيانات مسؤولين كوريين جنوبين

سول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:37 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:37 ص

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن هناك اشتباها في أن قراصنة على صلة بكوريا الشمالية سرقوا معلومات شخصية تخص مسؤولين بارزين في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.

وذكرت صحيفة مونهوا إيلبو الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر من بينها الشرطة أن البيانات سرقت في فبراير واشتملت على أرقام هواتف وغيرها من المعلومات الشخصية.

ويشرف المكتب الوطني للتحقيقات على تحقيق ويركز على احتمالية أن لازاروس وهي جماعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، هي المسؤولة عن الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمثل الحادثة أول حالة مؤكدة في عهد حكومة الرئيس لي جاي ميونج التي يقوم فيها قراصنة انترنت بسرقة معلومات شخصية تخص مسؤولين رئاسيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك