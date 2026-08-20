تقرير: اشتباه في قيام كوريا الشمالية بسرقة بيانات مسؤولين كوريين جنوبين

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن هناك اشتباها في أن قراصنة على صلة بكوريا الشمالية سرقوا معلومات شخصية تخص مسؤولين بارزين في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.

وذكرت صحيفة مونهوا إيلبو الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر من بينها الشرطة أن البيانات سرقت في فبراير واشتملت على أرقام هواتف وغيرها من المعلومات الشخصية.

ويشرف المكتب الوطني للتحقيقات على تحقيق ويركز على احتمالية أن لازاروس وهي جماعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، هي المسؤولة عن الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمثل الحادثة أول حالة مؤكدة في عهد حكومة الرئيس لي جاي ميونج التي يقوم فيها قراصنة انترنت بسرقة معلومات شخصية تخص مسؤولين رئاسيين.