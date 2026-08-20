المملكة المتحدة ترفض إعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء مستوطنة E1 في الضفة الغربية

انتقد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إسرائيل بعدما نشرت مناقصة لبناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه "تصرف غير مقبول ومدمر".

وقال إن المملكة المتحدة لن "تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين"، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضاف أن المملكة المتحدة أوضحت بشكل عام وخاص عن معارضتها لمشروع مستوطنة "إيه 1" الذي قال إنه يعرض الحل على أساس الدولتين للخطر بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.

وقال الوزير البريطاني "لقد أوضحت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن توقف خطط مشروع /إيه 1/ على الفور، بسحب المناقصة ووقف كل التوسع الاستيطاني".

واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه بـ"معارضة (المملكة المتحدة) العميقة لهذه الخطوة".