 القوات الروسية تتصدى لـ726 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل - بوابة الشروق
الخميس 20 أغسطس 2026 11:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

القوات الروسية تتصدى لـ726 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:18 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:18 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء فيه: "خلال الليل، في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء يوم 19 أغسطس/آب، والساعة الثامنة صباحا يوم 20 أغسطس، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات: أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وفولجوغراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وتامبوف وتولا وأوليانوفسك، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، خلال بيانها اليومي، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 11 قنبلة جوية موجّهة، و5 صواريخ لراجمات /هيمارس/ أمريكية الصنع، و965 طائرة مسيرة معادية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك