القوات الروسية تتصدى لـ726 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء فيه: "خلال الليل، في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء يوم 19 أغسطس/آب، والساعة الثامنة صباحا يوم 20 أغسطس، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات: أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وفولجوغراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وتامبوف وتولا وأوليانوفسك، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، خلال بيانها اليومي، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 11 قنبلة جوية موجّهة، و5 صواريخ لراجمات /هيمارس/ أمريكية الصنع، و965 طائرة مسيرة معادية".