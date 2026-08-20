مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق بحيرة قارون بالفيوم

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق بحيرة قارون السياحي، بالقرب من مدخل قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى إبشواي المركزي.

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق بحيرة قارون السياحي، عند مدخل قرية تونس، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمد رمضان عبد الحليم، المقيم بمنطقة الخريجين التابعة لمركز يوسف الصديق.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: مسلم محمد علي الحميد شحاته، 17 عامًا، مقيم بقرية تونس، مصاب بكسر في القدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم؛ وعلي وفدي محمد بيومي، 30 عامًا، مقيم بقرية الصبيحي التابعة لمركز الشواشنة، مصاب بكدمات متفرقة وجرح بفروة الرأس؛ وإياد عطية رمضان أحمد، 18 عامًا، مقيم بمنطقة الخريجين، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، فيما يخضع المصابون للرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.