أصيب مدرس وموجه تاريخ بالمعاش وشخص آخر، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية جردو، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، بقيادة الرائد عمر بهجت، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وفضها، وضبط أطرافها، والتحفظ على سلاح أبيض.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين عائلة «يحيى»، ويمثلها محمد ع. ع. ي، مدرس وموجه تاريخ بالمعاش، وعائلة «وهبة»، ويمثلها أحمد ع. ع، ونجلاه علاء وزياد، على خلفية خلاف حول قطعة أرض زراعية.

وتطور الخلاف، الذي بدأ بمشادة كلامية، إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة المدرس والموجه بالمعاش بجرح في الرأس، فيما أصيب شخص آخر بجرح قطعي في الرقبة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما اقتادت قوات الشرطة أطراف المشاجرة إلى مركز الشرطة، وتم التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.