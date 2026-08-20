التحقيق مع متهمين بالتشاجر بالأسلحة والألعاب النارية في العمرانية

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيقات في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء نشبت بين عدد من بائعي الأسماك وآخرين متجولين، بسبب صراع على أولوية افتراش مكان لبيع البضائع والمنتجات، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين في منطقة العمرانية.

وأمرت النيابة بحبس 9 متهمين في المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان لسماع أقوالهم لكشف الملابسات، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المستشفيات، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية، في منطقة العمرانية بالجيزة.

وقالت الداخلية في بيانا لها إنه بإجراء التحريات والفحص تبين أنه بتاريخ 18 أغسطس الجاري تبلغ لقسم شرطة العمرانية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: 4 بائعين أسماك أحدهم مصاب بجرح بالوجه، وطرف ثان: 5 بائعين متجولين أحدهم مصاب بجرح بالوجه، وآخر مصاب برش خرطوش تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وتابعت الداخلية أنه على إثر حدوث خلاف بين بائع من كل طرف على أولوية افتراش مكان لبيع منتجاته تعدوا خلالها بالضرب على بعضهما وتدخل باقي الطرفين لمناصرتهما باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش، وسلاح أبيض وألعاب نارية مما أدى إلى حدوث الإصابات المشار إليها.

وأضافت أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.