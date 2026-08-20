مكتب نتنياهو: القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة

نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير المتداولة بشأن موافقة القيادة السياسية على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة.

وبحسب ما نشره موقع القناة 12 العبرية، ذكر مكتب نتنياهو، أن «إسرائيل أوضحت أنه لن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل».

وتشكل القوة أحد المحاور الرئيسية في خطة ترامب لقطاع غزة، التي يشرف عليها «مجلس السلام»، إذ يفترض أن تنتشر في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتشارك في تدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة، إضافة إلى تأمين عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

وتعهدت 5 دول حتى الآن بالمشاركة بقوات في قوة الاستقرار الدولية، هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، فيما تعهدت مصر والأردن بالمساهمة في تدريب الشرطة. ولم يتحدد بعد موعد نشر هذه القوات.

وتعتزم واشنطن أيضا إعادة تخصيص 9 ناقلات جنود مدرعة كانت موجهة في الأصل إلى نيبال لدعم القوة الدولية، على أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين منها في إطار مشاركتهما.

وكان ترامب قد أعلن في 30 يوليو ما وصفه بـ«انفراجة»، قائلا إن حماس وافقت على التخلي عن سلاحها تدريجيا مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقالت حماس إن تنفيذ خارطة الطريق يتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها، ومن بينها وقف الهجمات والانسحاب.

في المقابل، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم انسحاب إسرائيل قبل نزع سلاح حماس بالكامل.

وعقد جاريد كوشنر اجتماعات مع مسئولين من حماس، الأحد، ثم مع مسئولين إسرائيليين في القدس، الاثنين، لكنه غادر من دون تحقيق اختراق في القضايا الخلافية الرئيسية.