استطلاع: غالبية الألمان يرفضون حكومة يقودها البديل الألماني في شرق البلاد

قبل الانتخابات المرتقبة لبرلماني ولايتي سكسونيا-أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن، رفضت غالبية واضحة من الألمان في استطلاع للرأي تشكيل حكومة في إحدى ولايات شرق البلاد بقيادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأظهر استطلاع "مؤشر السياسة" الجديد الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي "فالن" بتكليف من قناة "زد دي إف" الألمانية، فإن نحو ثلثي المشاركين (64%) سيعتبرون من السيئ أن يتولى مرشح من حزب "البديل من أجل ألمانيا" منصب رئيس حكومة إحدى ولايات شرق ألمانيا بعد الانتخابات.

وبلغت نسبة الرافضين لهذا الاحتمال في غرب ألمانيا 66%، مقابل 53% في شرقها. وفي المقابل، قال 23% على مستوى ألمانيا إنهم سيجدون تولي مرشح من حزب "البديل من أجل ألمانيا" منصب رئيس حكومة إحدى الولايات أمرا جيدا، بينما قال 11% إن الأمر لا يهمهم.

ووفقا للاستطلاع، تتوقع غالبية المشاركين (60%) أيضا أن يؤدي تولي حزب "البديل من أجل ألمانيا" الحكم في إحدى الولايات إلى سياسة أسوأ فيها. ويتوقع 17% أن يؤدي ذلك إلى سياسة أفضل، بينما لا يتوقع 17% حدوث فرق كبير.

ويرفض الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، حتى الآن التعاون السياسي مع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، كما يرفضه بشكل مبدئي مع حزب "اليسار". ويرى 61% من المشاركين أن هذا الموقف تجاه حزب "البديل من أجل ألمانيا" صحيح، بينما يرى 37% أنه غير صحيح. ويختلف الأمر فيما يتعلق بحزب "اليسار"، إذ يؤيد 34% فقط موقف الحزب المسيحي الديمقراطي الرافض للتعاون معه، بينما يرى 62% أن هذا الموقف غير صحيح.

وتجرى ثلاث انتخابات لبرلمانات الولايات خلال الشهر المقبل. ففي سكسونيا-أنهالت، تجرى الانتخابات في 6 سبتمبر، وبعد أسبوعين تجرى الانتخابات في ميكلنبورج-فوربومرن، إلى جانب انتخابات مجلس نواب ولاية برلين.

تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري، وشمل 1319 ألمانيا ممن يحق لهم التصويت.