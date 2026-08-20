 مقتل 12 شخصا وإصابة 33 آخرين في هجوم روسي على كييف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 12 شخصا وإصابة 33 آخرين في هجوم روسي على كييف

كييف - أب
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:04 ص

قال مسئولون محليون في أوكرانيا، إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ خلال الليل أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل في كييف، وسُمِعَ دوى الانفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية.

وقال قطاع الطوارئ في أوكرانيا، إن ما لا يقل عن 33 شخصا أصيبوا في الهجوم.

واستمر التحذير من الهجمات الجوية حتى صباح اليوم الخميس.

واستهدفت الهجمات 12 موقعا في مناطق دارنيتسكي وسفياتوشينسكي وسولوميانسكي في كييف، مما أسفر عن الإضرار بمباني سكنية ومنشأة طبية ومؤسسة تعليمية.

وفي منطقة سولوميانسكي، تدمر الطابقان العلويان من مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق، كما اندلعت حرائق في الطوابق الأخرى، وقد حوصر أشخاص في مبنيين سكنيين ومدرسة تٌستخدم كملجأ.

ومن ناحية أخرى، كثفت أوكرانيا، هجماتها بعيدة المدى ضد مستودعات الأسلحة والمنشآت العسكرية وأهداف استراتيجية أخرى داخل الأراضي الروسية، سعيا لإضعاف قدرة موسكو على الاستمرار في شن الهجمات على المدن الأوكرانية.

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