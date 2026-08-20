الصين تهدد بالرد على تحقيق أوروبي بشأن اعتزام جيه دي دوت كوم الاستحواذ على سي إيكونومي

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هددت الصين، باتخاذ تدابير مضادة بحق الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيقه في اعتزام عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "جيه دي دوت كوم" الاستحواذ على "سي إيكونومي" الألمانية، وهي الشركة الأم لـ"ميديا ماركت" و"ساتورن".

وقالت وزارة العدل الصينية، أمس الأربعاء، إنه في حال مضى الاتحاد الأوروبي في تحقيقه فسوف ترد بكين بشكل حاسم.

كما منعت الصين، المنظمات والأفراد من مساعدة الاتحاد الأوروبي في طلبات بشأن معلومات معينة، متهمة بروكسل بالسعي للحصول على معلومات واسعة النطاق وغير ضرورية من الصين.

وتجري المفوضية الأوروبية، مراجعة متعمقة لعملية الاستحواذ المقترحة منذ مايو، وتنظر فيما إذا كانت "جيه دي دوت كوم" حصلت على إعانات صينية من شأنها أن تشوه المنافسة، بما في ذلك التمويل التفضيلي وإعفاءات ضريبية ومنح. ورفضت "جيه دي دوت كوم" المخاوف.

ويُقدر عرض "جيه دي دوت كوم" لشركة "سي إيكونومي" بنحو 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار).

وتمتلك المجموعة، ومقرها دوسلدورف، شركتي بيع الإلكترونيات بالتجزئة "ميديا ماركت" و"ساتورن".

ووافق المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار بالفعل على الاستحواذ، ومراجعة الاتحاد الأوروبي للمسألة منفصلة عن الإجراءات الألمانية.