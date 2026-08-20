تحولت واقعة سرقة سيارة بمدينة أسوان إلى مطاردة امتدت حتى مركز كوم أمبو، بعدما تمكن أصحاب السيارة من تتبعها عبر جهاز تحديد المواقع «GPS»، لتنتهي المطاردة بمقتل أحد الأشخاص داخل السيارة، والقبض على متهمين، فيما قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية.. سيارة تختفي من منطقة الكسارة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرض أصحاب سيارة للسرقة بمنطقة الكسارة بمدينة أسوان، بعدما استولى مجهولون عليها وفروا بها، في واقعة دفعت أصحابها إلى البحث عن وسيلة سريعة لتحديد مكان السيارة واستعادتها.

ولم يتوقف الأمر عند تحرير بلاغ، حيث استعان أصحاب السيارة بجهاز تحديد المواقع «GPS» المثبت بها، وبدأوا في متابعة تحركاتها لحظة بلحظة، بالتزامن مع إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

الـGPS يقود المطاردة إلى كوم أمبو

كشفت بيانات جهاز التتبع تحرك السيارة في اتجاه مركز كوم أمبو، حتى ظهرت إشاراتها داخل نطاق منطقة البيارة، الأمر الذي دفع أصحاب السيارة إلى مواصلة تتبعها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ومع تحديد موقع السيارة، تطورت عملية التتبع إلى مطاردة، وسط محاولات للوصول إلى السيارة وإيقافها، قبل أن تشهد الأحداث إطلاق أعيرة نارية.

نهاية المطاردة داخل منطقة زراعية

انتهت المطاردة بسقوط السيارة داخل منطقة زراعية بمحيط منطقة الشيخ إدريس بالبيارة، وأسفرت الواقعة، وفقًا للتحريات الأولية، عن مقتل أحد الأشخاص داخل السيارة، بينما تمكن آخرون من الفرار من المكان.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو إلى موقع الواقعة، بقيادة المقدم أحمد رمزي ومعاونه عبدالله حسام، حيث بدأت القوات في فحص موقع الحادث وتأمين المنطقة.

استخراج السيارة والجثمان

تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى السيارة واستخراجها من المنطقة الزراعية، كما جرى استخراج جثمان المتوفى ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، بالتزامن مع الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة وشهود العيان.

التحريات تكشف هوية المتوفى والمتهمين

كثفت مباحث كوم أمبو جهودها لتحديد هوية المتوفى وباقي الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة، وتمكنت من تحديد هوية عدد من المتهمين، قبل أن تتوصل إلى أماكن وجودهم وتضبط اثنين منهم.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتوفى كان ضمن مجموعة متهمة بالاشتراك في سرقة السيارة من منطقة الكسارة بمدينة أسوان، وأن أصحاب السيارة تمكنوا من تتبعها بواسطة جهاز تحديد المواقع حتى وصلت إلى نطاق كوم أمبو.

النيابة تحبس متهمين

عقب استكمال الإجراءات القانونية، جرى عرض المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبس اثنين منهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم فيها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة، وبيان المسؤوليات القانونية في واقعة السرقة والمطاردة ومقتل أحد الأشخاص.

واقعة بدأت بسرقة وانتهت بجريمة قتل

وتكشف الواقعة عن تطورات متسارعة بدأت بسرقة سيارة في مدينة أسوان، ثم تحولت إلى عملية تتبع إلكتروني باستخدام جهاز «GPS»، قبل أن تنتقل المطاردة إلى مركز كوم أمبو وتنتهي بسقوط السيارة داخل منطقة زراعية ومقتل أحد الأشخاص والقبض على متهمين.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة بصورة كاملة، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية وتقارير الجهات المختصة.