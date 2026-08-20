تموين الأقصر يضبط ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عصارات قصب ومحال عطارة

ضبطت حملة مشتركة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر وهيئة سلامة الغذاء، كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عدد من عصارات القصب ومحال العطارة بمدينة الأقصر، وذلك خلال حملة رقابية للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتصدي للمخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة، وفقًا لبيان صادر اليوم الخميس، عن ضبط 27 كيسًا شفافًا تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل إحدى عصارات القصب بشارع المدينة، كما جرى ضبط عصارة أخرى بمنطقة أبو الجود، عُثر بداخلها على عبوة «كامينا 25%» منتهية الصلاحية، إلى جانب 3 عبوات «كامينا» بنكهات مختلفة مجهولة المصدر، وكيس يحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم.

كما ضبطت الحملة 10 عبوات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل أحد محال العطارة بمنطقة سوق الصنايع، و23 عبوة منتهية الصلاحية داخل محل عطارة بمنطقة سوق السياحة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.