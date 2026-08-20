أدى الرئيس دونالد ترامب دور المرشد السياحي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مستعرضا مهبط المروحيات الذي يبنيه في المزرعة، قبل أن ينحني ليوقع على قطعة منه، ويتباهى بقاعات الحفلات التي يسابق الزمن لاستكمالها رغم التحديات القانونية.

وتحدث ترامب بحماس لعدة دقائق متواصلة عن الجرانيت التي يجري تركيبه، وقال إن منطقة هبوط المروحيات ستجعل الزعماء الأجانب الزائرين "منبهرين للغاية"، ومن بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي سيزور البلاد الشهر المقبل.

وبدا ترامب في بعض الأحيان وكأنه مدير إنشاءات تقريبا، إذ أشاد بالجرانيت مقارنة بالأسفلت بتفصيل دقيق، وأوضح للصحفيين الذين استدعاهم لمشاهدة العرض أن الجرانيت يمكنه تحمل ضغط يبلغ 35 ألف رطل لكل بوصة مربعة.

وقال ترامب: "هذا حجر لو أخذت مطرقة وبدأت تطرقه الآن، طوال اليوم، فلن ترى عليه أي أثر، حرفيا، هذا مدى قوته".