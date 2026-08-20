رجال الإطفاء يطوقون حريق غابات هائلا في بلجيكا

قال مسؤولون بلجيكيون اليوم الأربعاء إن رجال الإطفاء تمكنوا من تطويق حريق هائل في محمية "هاي فينز" الطبيعية في بلجيكا بالقرب من الحدود الألمانية بعد خمسة أيام من اندلاعه.

وقال هيرفي جامار حاكم مقاطعة لييج البلجيكية "هذا تطور إيجابي على الأرض". وتكافح خدمات الطوارئ الحريق في المحمية الطبيعية القريبة من الحدود الألمانية منذ يوم الجمعة.

ومع ذلك، فإن الحريق، الذي دمر حتى الآن حوالي 3 آلاف هكتار، لم تتم السيطرة عليه بعد. وقال متحدث باسم الحاكم لوكالة الأنباء البلجيكية (بلجا): "لم نصل إلى هذه النقطة بعد". واندلع الحريق مرة أخرى عدة مرات خلال الليل.

وعملت فرق الطوارئ طوال الليل لإقامة حاجز حريق، من خلال إزالة الطبقة العليا من التربة والنباتات، مما سمح لهم بالوصول إلى مناطق الحريق التي ظلت بعيدة عن وصول فرق الإطفاء الأرضية بسبب التضاريس الوعرة.

وتقدمت جبهة الحريق إلى مسافة حوالي 3ر2 كليومتر من الحدود الألمانية قبل أن ينجح رجال الإطفاء في تطويقها.

وذكر جامار أيضا على موقعه على الإنترنت في ذلك المساء أن "الوضع فيما يتعلق بالحريق لم يتغير". تم احتواء الحريق، لكنه لا يزال نشطا.