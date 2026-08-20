البحرين ترحب بنجاح جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين روسيا وأوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرةً ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكدت الوزارة تقدير البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها الإمارات، وإسهاماتها في الإفراج عن 7997 أسيرًا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 26 عملية وساطة، مجددةً دعم البلاد للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن الإمارات قامت بدور الوسيط مجددا في عملية تبادل الأسرى.