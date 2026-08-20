شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية – الإسكندرية 2026، المقامة تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مواجهات قوية ومثيرة في منافسات الرجال والسيدات، وسط تقارب واضح في المستويات الفنية، وحسم عدد من المباريات بعد أشواط فاصلة.

و كما جاء في بيان محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، شهدت منافسات الرجال نتائج لافتة، أبرزها فوز موزمبيق على المغرب بنتيجة 2-1، بعدما خسر المنتخب الموزمبيقي الشوط الأول 20-22، قبل أن يقلب النتيجة لصالحه بالفوز 21-13 و15-9.

وواصل منتخب الجزائر عروضه القوية بالفوز على أنجولا 2-1، بعد حسم الشوط الأول 21-18، وخسارة الثاني 16-21، ثم الفوز بالشوط الحاسم 17-15.

وحقق منتخب توجو عودة قوية أمام نيجيريا، بعدما خسر الشوط الأول 10-21، قبل أن يفوز بالثاني 21-8 والثالث 15-11، فيما قلب النيجر تأخره أمام جامبيا إلى فوز 2-1، بعد خسارة الشوط الأول 14-21 والفوز بالشوطين الثاني والثالث 21-13 و15-13.

وفي مواجهات أخرى، فاز منتخب مصر على موريشيوس 2-0 بنتيجة 21-18 و21-16، بينما تفوق المغرب على مصر 2-0 بنتيجة 21-16 و21-17.

كما فازت جامبيا على أفريقيا الوسطى 2-0 بنتيجة 21-12 و21-15، وتغلبت أفريقيا الوسطى على كوت ديفوار 2-0 بنتيجة 21-15 و21-18، فيما تفوقت الكاميرون على الرأس الأخضر 2-0 بنتيجة 21-10 و21-14.

وحقق منتخب تونس الفوز على بنين 2-0 بنتيجة 21-19 و21-13، كما حسم مواجهته أمام بوتسوانا بنتيجة 2-0 بالانسحاب، بعد عدم وصول المنتخب البوتسواني في الموعد المحدد للمباراة.

وفي منافسات السيدات، خطف منتخب المغرب الفوز أمام نيجيريا بنتيجة 2-1، بعدما خسر الشوط الأول 18-21، قبل أن يعود ويحسم الشوطين الثاني والثالث 21-14 و15-13.

وحققت ليسوتو فوزًا مثيرًا على بنين 2-1، بعد التقدم في الشوط الأول 21-10، ثم خسارة الثاني 14-21، قبل حسم الشوط الثالث 15-10.

وفازت موريشيوس على جنوب أفريقيا 2-0 بنتيجة 21-17 و21-17، بينما تفوقت الرأس الأخضر على تونس 2-0 بنتيجة 21-10 و21-13.

وواصل منتخب مصر نتائجه القوية، بالفوز على كينيا 2-0 بنتيجة 21-9 و21-19، ثم الفوز على الكاميرون 2-0 بنتيجة 21-8 و21-7.

كما فازت الجزائر على بوروندي 2-0 بنتيجة 21-13 و21-14، ثم تغلبت على موزمبيق 2-0 بعد حسم الشوطين 27-25 و25-23.

وأكدت نتائج اليوم الثاني قوة المنافسة في البطولة، خاصة مع تكرار سيناريوهات العودة بعد التأخر وحسم عدد من المواجهات في الأشواط الفاصلة، بما يعكس ارتفاع المستوى الفني وتقارب حظوظ المنتخبات الأفريقية.

وتستمر منافسات البطولة حتى 22 أغسطس الجاري، تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، اللجنة المنظمة للبطولة.

وتتابع بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، منافسات البطولة من الملاعب، للاطمئنان على سير المباريات والتنظيم، بما يعكس أهمية الحدث على المستوى القاري.

وتعد البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في منافسات الرجال وصاحب المركز الأول في منافسات السيدات مباشرة إلى الأولمبياد.

وتشهد البطولة مشاركة 45 فريقًا، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و21 فريقًا في منافسات السيدات، يمثلون 28 دولة أفريقية، في واحدة من أبرز البطولات القارية للكرة الطائرة الشاطئية خلال العام.

وتأتي استضافة الإسكندرية للبطولة في إطار حرص مصر على دعم واستضافة البطولات القارية الكبرى، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية الأفريقية والدولية.

وتتواصل المنافسات اليوم الخميس على شاطئ أبو هيف المميز، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وسط دعوة للجمهور للاستمتاع بأقوى المواجهات الأفريقية وتشجيع المنتخبات المتنافسة على التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مع التأكيد على أن الحضور مجاني والدعوة عامة.