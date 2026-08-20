الدفاع التركية: على إسرائيل إنهاء هجماتها المتهورة والالتزام بمتطلبات القانون الدولي

نفت وزارة الدفاع التركية، وجود أي بعثة عسكرية تركية بقاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه.

وقالت في تصريحات، نقلتها وكالة «الأناضول»، اليوم الخميس: «لا بد من أن تنهي إسرائيل مثل هذه الهجمات المتهورة، وأن تلتزم بمتطلبات القانون الدولي، من أجل إحلال الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة على حد سواء».

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا»، في تعليقات عقب هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية سورية هذا الأسبوع.

وقصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية يوم الثلاثاء، محذرة من أن سوريا كانت على وشك «خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل»، بالسماح للقوات التركية بالانتشار في القاعدة الجوية.

وقال كاتس، في منشور على منصة «إكس» إن إسرائيل لن «تسمح لأي كيان بتهديد أمنها»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بأنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية.

وقال الشيباني في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أمس الأربعاء: «لا نية لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لنشر وجود عسكري تركي دائم أو قوات تركية في الموقع».

وجاءت الضربات يوم الثلاثاء، في أعقاب تفاقم التوتر الأمني بين إسرائيل وتركيا، وتصاعد حدة الخطاب بين الجانبين بشأن سوريا.

ورفضت تركيا بشدة أمس الأربعاء، ما وصفتها بأنها «ادعاءات لا أساس لها» من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا، بعد أن قالت إسرائيل إن سوريا على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها.

وتتهم تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش بين دول حلف شمال الأطلسي وتعد من أهم حلفاء الرئيس السوري أحمد الشرع، إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار سوريا وتقويض إدارتها الجديدة، ودعت مرارا إلى ممارسة ضغوط دولية واتخاذ تدابير على إسرائيل لاحترام وحدة الأراضي السورية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل حذرت سوريا قبل الضربة من السماح بوجود تركي في القاعدة.

وأضاف نتنياهو: «كانت رسالتنا واضحة جدا. لا تفعلوا ذلك. أعتقد أنهم لم يستوعبوا الرسالة بشكل كامل».

وقال الشيباني إن إسرائيل ليس لديها مبرر مشروع لهذا القصف.

وأضاف أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا. ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية، قائلا إن المنشأة كانت خالية إلى حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد.

وفي العام الماضي أقامت تركيا وإسرائيل -اللتان كانتا على خلاف حاد أيضا بشأن الحرب في غزة- خط اتصال لتجنب أي حوادث في سوريا.

وقال توم براك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق، يوم الثلاثاء لـ«رويترز» عقب الضربات إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لمنع التصعيد بين إسرائيل وتركيا وسوريا.

وذكر الشيباني، أن سوريا لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل بشأن تهدئة التوتر. وأشار إلى أن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق أمني خلال محادثات على مدى عام بوساطة الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن التزاماتها ولم يُنفذ الاتفاق.

وقال الشيباني إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعالج المخاوف الأمنية لكلا الجانبين ويحترم السيادة السورية، محذرا من زيادة عدم الاستقرار في المنطقة في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية.