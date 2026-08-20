سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي يتبرع بـ10 آلاف يورو لحزب البديل من أجل ألمانيا

تبرع سياسي محلي من الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا - أنهالت الألمانية، بمبلغ 10 آلاف يورو لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأعلن السياسي، تأييده انتخاب الحزب في انتخابات برلمان الولاية المرتقبة، مبررًا موقفه بما وصفه "بالتحول المزعوم للتحالف المسيحي نحو اليسار".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس على المستوى الاتحادي.

وأكد حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ردًا على استفسار، تلقي التبرع على دفعتين، بقيمة 5 آلاف يورو لكل دفعة.

وكانت صحيفة "فولكس شتيمه" في ماجدبورج أول من أورد النبأ، ولم يتسن الوصول إلى السياسي المتبرع بعد للرد على استفسارات.

والمتبرع هو رجل الأعمال في مجال النقل بيرند برانجه، الذي يشغل عضوية مجلس منطقة شتندال عن الحزب المسيحي الديمقراطي، كما يشغل منصب عمدة محلي في بلدية زيهاوزن بمنطقة ألتمارك.

وفي رسالة لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية، والتي نقلت صحيفة "فولكس شتيمه" مقتطفات منها، برر برانجه تبرعه بـ"القلق العميق على بلدنا".

وذكر برانجه، في الرسالة، أنه لم يعد يجد في الحزب المسيحي الديمقراطي تمثيلًا كافيًا لقيمه المحافظة، مثل الأداء والنظام والأمن والسيادة الوطنية والعقلانية الاقتصادية وحماية الهوية الثقافية.

وأضاف: "بدلًا من ذلك، أرى حزبًا يتحرك خطوة تلو الأخرى نحو اليسار، ويرفع حاجزه السياسي أمام حزب "البديل من أجل ألمانيا" أعلى فأعلى، وفي الوقت نفسه يقبل أو حتى يدفع باتجاه التعاون مع قوى يسارية ويسارية متطرفة".

وأضاف برانجه، أنه يشعر بالقلق "من أن قطاعات من الحزب المسيحي الديمقراطي تخون هذا البلد وحزبها نفسه لصالح اليسار وتبيعهما له".

وأعلن برانجه، أنه سينتخب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان الولاية المقررة في 6 سبتمبر المقبل، معربًا عن أمله في أن يحذو المحافظون حذوه، "حتى يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا الأغلبية المطلقة في سكسونيا-أنهالت، ويدرك الحزب المسيحي الديمقراطي أنه يتعين عليه تغيير مساره".

وانتقد ماريو كارشونكه الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في سكسونيا - أنهالت، تصرف برانجه بشدة، وهدد ببدء إجراءات لفصله من الحزب.

وقال كارشونكه في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "نتعامل بجدية بالغة مع التقارير المتعلقة بتبرع محتمل من عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي من فرع الحزب في منطقة شتندال"، مضيفًا أنه إذا ثبتت صحة الواقعة، فإنها تمثل إجراءً بالغ الخطورة بموجب قانون الأحزاب.

ووفقًا لمجلة "فوكوس"، فإن السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي يريد استفزاز الحزب لاتخاذ هذه الخطوة.

ونُقل عن برانجه قوله: "أريدهم أن يطردوني.. الحزب المسيحي الديمقراطي لم يعد موطني ولا مستقبلي".

ويُصنَّف حزب "البديل من أجل ألمانيا" في سكسونيا - أنهالت باعتباره حزبًا يمينيًا متطرفًا.

ويحصل الحزب، حاليًا في استطلاعات الرأي المتعلقة بانتخابات برلمان الولاية على تأييد أكثر من 40% من المستطلعة آراؤهم، متقدمًا بفارق كبير على الحزب المسيحي الديمقراطي.