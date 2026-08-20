اليونان تسجل زيادة حادة في الإصابات بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة

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قالت سلطات الصحة إن عدد الإصابات بفيروس غرب النيل في اليونان يرتفع بشدة بتسجيل 157 إصابة على مستوى البلاد منذ بداية العام ووفاة 13 شخصا عقب ظهور العدوى .

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان (إي أو دي واي)، إنه حتى أمس الأربعاء، زاد عدد الإصابات بفيروس غرب النيل بحوالي أربعة أضعاف خلال أسابيع.

وفي نهاية يوليو، كان قد تم تسجيل42 حالة إصابة.

وقالت المنظمة إن أغلب الحالات سجلت في منطقة أثينا الكبرى.

وينتقل فيروس غرب النيل من خلال البعوض. وتمر أغلب الإصابات بدون أعراض أو تتسبب فقط في أعراض خفيفة. وتحدث الإصابات الشديدة في الأساس بين كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض معينة .

وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات فيروس غرب النيل.