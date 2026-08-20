مراكز حماية المستهلك في ألمانيا تطالب بحوافز لشراء سيارات كهربائية منخفضة التكلفة

طالبت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا بتوجيه الحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية بشكل أكبر نحو السيارات منخفضة التكلفة.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، رامونا بوب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه لكي يصبح التنقل الكهربي في متناول أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ينبغي ربط الدعم بسعر السيارة.

وأضافت: "من شأن ذلك تعزيز النماذج الأرخص والأكثر كفاءة، وتوفير المزيد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة على المدى الطويل في سوق السيارات المستعملة".

ووفقا للاتحاد، لا ينبغي دفع الدعم إلا للسيارات التي لا يتجاوز سعرها في قائمة الأسعار حدا معينا.

وانتقدت بوب النظام الحالي، مشيرة إلى أن تحديد سقف الدخل عند 90 ألف يورو يعني أيضا تقديم الدعم لأسر لا تحتاج إلى مساعدة حكومية لشراء سيارة كهربائية.

ويدعم برنامج أطلقته الحكومة الألمانية في مايو الماضي شراء وتأجير السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة القابلة للشحن. ويُشترَط أن يكون تسجيل السيارة جديدا منذ الأول من يناير 2026. ويعتمد حجم الدعم على السيارة والدخل وحجم الأسرة، ويمكن أن يصل إلى 6 آلاف يورو. ويبلغ الحد الأقصى للحصول على الدعم دخلا أسريا خاضعا للضريبة قدره 80 ألف يورو، ويرتفع إلى 90 ألف يورو للأسر الكبيرة. وفي بداية أغسطس الجاري، كان قد تم تقديم أكثر من 100 ألف طلب بالفعل.

كما تدعو مراكز حماية المستهلك إلى تحسين شروط شحن السيارات الكهربائية. وقالت بوب: "صحيح أن التوسع في إنشاء محطات الشحن يتقدم باستمرار، لكن لا يزال هناك مجال كبير للتحسين"، مضيفة أن المستأجرين، ولا سيما في المباني السكنية متعددة الوحدات التي لا توجد بها محطة شحن كهربائي خاصة، يعتمدون على بنية تحتية عامة جيدة التجهيز، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية.

وقالت بوب: "هناك العديد من الأسعار المختلفة في محطة الشحن. لكن من الصعب معرفة أي منها ينطبق. وهذا يجعل عملية الشحن معقدة دون داع... يجب في النهاية أن تكون جميع أسعار الشحن الفورية متاحة عبر تطبيق"، مؤكدة ضرورة أن تصبح عقود الكهرباء الخاصة بالشحن أسهل وأفضل للمقارنة.

ووفقا لاستطلاع أجري بتكليف من الاتحاد، فإن تكاليف شراء سيارة كهربائية وإمكانيات الشحن من الجوانب المهمة في قرارات الشراء. وقال 66% من المشاركين إن انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الجديدة سيكون عاملا مؤثرا في قرار الشراء، بينما ذكر 65% زيادة مدى السير. وذكر 63% من المشاركين أن زيادة عدد نقاط الشحن العامة وتسهيل عملية الشحن العامة أمران مهمان في اتخاذ قرار الشراء.

وأجرى معهد فورسا الاستطلاع في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس الجاري، وشمل 1009 أشخاص فوق 18 عاما.