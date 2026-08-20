سريلانكا: لدينا ما يكفي من المياه لبدء موسم زراعة الأرز

قال مسؤولون حكوميون في سريلانكا، اليوم الخميس، إن البلاد لديها ما يكفي من المياه في الخزانات الرئيسية لبدء موسم زراعة الأرز الرئيسي في أكتوبر الماضي، بينما يمكن أن تؤدي ظاهرة ال نينو لزيادة هطول الأمطار ابتداء من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نيلانثا دانابالا، مدير سكرتارية إدارة المياه للصحفيين في كولومبو إن نسبة التخزين في الخزانات الرئيسية في سريلانكا تبلغ نحو 54% ، مضيفا أن السلطات تطلب من المزارعين بالفعل البدء في موسم الزراعة من 1 حتى 15 أكتوبر المقبل.

وقال اجيث ويجيماناجي المدير العام لإدارة الأرصاد إن سريلانكا تتوقع ارتفاع وتيرة هطول الأمطار ابتداء من سبتمبر المقبل بسبب ظاهرتي ال نينو و ثنائي القطب في المحيط الهندي .