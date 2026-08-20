الفاتيكان يعرب عن قلقه حيال تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل

أعرب الفاتيكان الخميس، عن قلقه حيال «صعوبات» تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، والذي تمّ التوصل إليه في يونيو بوساطة الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال البابا لاوون الرابع عشر الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وقال الفاتيكان في بيان: «أعرب الكرسي الرسولي، الذي رحّب بتوقيع هذه الوثيقة، عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيقها، وأكد دعمه للجهود المبذولة في هذا الاتجاه».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنه في اليوم الأول من زيارته لإيطاليا، عقد عون مع البابا «خلوة لمدة نصف ساعة».

وأضافت أنه دعا البابا والمسئولين في الفاتيكان إلى «إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار، ووقف اعتداءاتها اليومية، ودعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة».

وينص اتفاق الإطار الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل بعد خمس جولات تفاوض برعاية أمريكية، على نزع سلاح حزب الله وانسحاب تل أبيب تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق «تجريبية».

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات دامية في جنوب لبنان، حيث أنشأت ما تسمّيها بـ«منطقة أمنية»، وهي شريط بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود حيث تعمل القوات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يلتقي عون خلال زيارته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، لمناقشة مستقبل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والتي تنتهي ولايتها في نهاية العام 2026.