القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج واشنطن وصلت أمس إلى منطقة عملياتنا في الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن»، وصلت أمس الأربعاء، إلى منطقة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، صورة لبحارة أمريكيين يعملون على سطح الحاملة، أثناء عبورها بحر العرب.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة «العربية»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ فريقه باحتمال شن هجمات مكثفة على إيران إذا أخفق الضغط الاقتصادي.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها، موضحة أنه أبلغ فريقه التفاوضي أن فرص الاتفاق مع إيران أصبحت «ضعيفة».

وذكرت أن إدارة ترامب اطلعت على معلومات عن مخطط إيراني لعمليات تتجاوز استهداف السفن، وكذلك على معلومات عن تصعيد حوثي محتمل في باب المندب.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي عن «العملية الاقتصادية الأكثر سحقًا على الإطلاق» ضد إيران، ضمن ما وصفها بأنها حرب اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق.

وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، قال ترامب: «لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مما فعلت أنا لإبرام صفقة، ولسوء حظهم وبصورة مأساوية، أخفقوا في اغتنامها».

وحذّر ترامب من أن تسمح أي دولة لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بمنح «أيّ شريان حياة بأي شكل من الأشكال» لإيران، وإلا فسوف تجد نفسها في مواجهة «تبعات اقتصادية هائلة».

وشدد ترامب على ضرورة توقّف عمليات «تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية واتخاذ شركات وهمية كواجهة»، قائلًا: «كل ذلك يجب أن يتوقف الآن. وأنتم تعرفون أنفسكم»، على حد قوله.

ولم ⁠يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه ⁠الدول، ولم يذكر أي بلد ⁠بالاسم.

يأتي هذا الإعلان من جانب ترامب، مع دخول الحرب شهرها السادس، بلا حسم عسكري أو انفراجة دبلوماسية في الأفق، بينما لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقًا عمليًا.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، يواجه ترامب انتقادات محلية بشأن تكاليف الحرب على المستهلك الأمريكي، وكذلك على صعيد الخسائر في الجيش الأمريكي.