مسئول إيراني: المفاوضات جارية مع عمان لإنشاء مسار جديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز

قال عضو الفريق الإعلامي لفريق التفاوض الإيراني سعيد آجرلو، اليوم الخميس، إن إيران وعُمان تجريان مفاوضات لإنشاء مسار جديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف المسئول الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيُنشأ في البداية مسار وسطي بصورة مؤقتة، على أن يقرر الجانبان لاحقًا ما إذا كان سيصبح دائمًا.

وتجري إيران وسلطنة عُمان، المطلتان على المضيق، منذ أسابيع مفاوضات بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلنت طهران التوصل إلى اتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي يفترض أن تسلكه السفن.

وترى قطر، إحدى أبرز الوسطاء في النزاع، أن التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن المضيق من شأنه أن يسهل استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وتكتسب هذه المفاوضات أهمية خاصة في ظل التوتر بين واشنطن وطهران والضغوط الأمريكية على مسقط، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف سلطنة عُمان في حال «عرقلت» الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز.

وتصر إيران على أن حركة الملاحة البحرية في المضيق لن تعود إلى سابق عهدها، وتسعى إلى أن تكون تحت إشرافها، بالتنسيق مع سلطنة عُمان التي تتقاسم معها المضيق.

في المقابل، ذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حد الحديث عن مضيق هرمز باعتباره «أرضًا أمريكية جديدة».