أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق فعاليات دورة إعداد المحاضرين في مجال التحكيم، اليوم، بمشاركة 60 دارسًا من مختلف مناطق الجمهورية، ضمن خطة لجنة الحكام للاستفادة من خبرات الحكام السابقين والحاليين وإعداد جيل جديد من المحاضرين.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين للعمل كمحاضرين في مختلف المناطق، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التحكيم، ونقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال الجديدة من الحكام.

وشهدت بداية الدورة محاضرات عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، إلى جانب خضوع المشاركين لاختبارات الفيديو «تيست»، لقياس مدى استيعابهم للحالات التحكيمية المختلفة وقدرتهم على التعامل معها وفقًا لأحدث التعديلات.

كما تتضمن الدورة محاضرات تثقيفية حول عدد من مواد قانون كرة القدم، من بينها لمسة اليد، وركلات الجزاء، والتعاون بين الحكم والحكام المساعدين، والاستفادة من فريق العمل، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مرتبطة بتطوير أداء المحاضرين والحكام.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة حتى 23 أغسطس الجاري، على أن تسهم نتائجها في توفير قاعدة من المحاضرين المؤهلين للاستعانة بهم في مختلف المناطق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط تطوير منظومة التحكيم المصري.