وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط: نشعر بقلق بالغ إزاء ما يجري في غزة من أوضاع مروعة ومستمرة

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ستيفن دوتي، إن العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر تكتسب "أهمية بالغة"، مؤكدا أنها علاقات ذات تاريخ طويل، وتمتد الروابط بين الشعبين إلى عقود طويلة.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر "القاهرة الإخبارية" أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات عديدة للغاية، وتجمعهما علاقات تجارية واقتصادية "ممتازة"، منوها أن كثيرًا من البريطانيين يستمتعون بقضاء عطلاتهم في مصر.

وأكد أن الأهم من ذلك يتمثل في اضطلاع مصر بدور محوري في المنطقة، والتعاون معها لمواجهة التحديات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى حرصه أن تكون مصر الزيارة الأولى له في إطار منصبه الحالي، في ضوء الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه الشراكة.

وذكر أن العمل مع الحكومة المصرية يشمل العديد من الملفات، موضحا أن مباحثاته ركزت على التعاون في ملف الهجرة وشهدت توقيع اتفاقا جديدا وهاما سيعود بالنفع المتبادل على البلدين.

ولفت إلى بحث القضايا المتعلقة بالنمو الأخضر والتحول في مجال الطاقة، في ظل مشاركة المملكة المتحدة في مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، مضيفا أن المباحثات شملت سبل تعزيز التجارة في القطاع الزراعي، فضلا عن الاستثمارات البريطانية الضخمة في مصر التي توفر فرص عمل وتساهم في تحقيق الرخاء للبلدين.

وأشار إلى وجود روابط راسخة وممتدة بين شعبي البلدين، وبحث سبل التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية المحورية، سواء تعلق الأمر بالأمن البحري، أو الشئون الإنسانية، أو "الأوضاع المروعة" التي شهدها العالم في غزة.

وأوضح أن مصر تضطلع، إلى جانب دول أخرى، بدور محوري في الجهود الدبلوماسية الرامية لمواجهة تحديات المنطقة، متابعا: "نشعر بقلق بالغ إزاء ما يجري في غزة في ظل المعاناة المروعة والمستمرة التي يشهدها القطاع".

وشدد على ضرورة ضمان إدخال المزيد من المساعدات لدعم السكان ودرء خطر تفاقم المجاعة ومنع تعرض الأطفال لمزيد من الأذى، ذاكرا أن المملكة المتحدة كانت من بين أكبر الجهات المانحة لهذه الجهود الإنسانية، والعمل عن كثب مع منظمات مثل الهلال الأحمر المصري لدعم السكان هناك.

وأكد أن حجم المساعدات التي تدخل غزة لا يزال "غير كاف"، مشيرا إلى ضرورة العمل ليلا ونهارا لضمان وصول الدعم، مشددا على أنه "يتعين على إسرائيل السماح بدخول تلك المساعدات".