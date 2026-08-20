نيجيريا: مقتل أكثر من أربعين شخصا في انقلاب قارب

قال مسئولون وشهود عيان إن قاربا انقلب، اليوم الخميس، في نهر بولاية سوكوتو بشمال غربي نيجيريا ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وكان القارب يقل أشخاصا في طريقهم إلى مزارع للعمل في بلدة جوراو التابعة لمنطقة جورونيو الإدارية التابعة لولاية سوكوتو.

وقال إسماعيلا جاربا، البالغ من العمر 55 عاما، إن حفيدته جميلة عثمان، البالغة من العمر 13 عاما، كانت من بين الذين لقوا حتفهم في انقلاب القارب.

وأشار إلى أنه أحصى 42 جثة للضحايا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد عبد القادر يوسف، مدير هيئة الممرات المائية الداخلية الوطنية في ولاية سوكوتو، وقوع الحادث المميت، وقال إن حصيلة القتلى بلغت 47 شخصا.