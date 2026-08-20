إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية

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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية حزمة العقوبات الجديدة والشاملة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران بأنها "إرهاب اقتصادي، وجريمة ضد الإنسانية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الخميس، انتقدت فيه العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.

وأشارت إلى أن واشنطن اختارت فرض العقوبات بالتزامن مع ذكرى الانقلاب الذي شهدته إيران عام 1953، والذي نُفذ بتدخل أمريكي وبريطاني، معتبرة أن ذلك يمثل امتدادا لـ"عداء واشنطن للشعب الإيراني المستمر منذ 73 عاما".

وأكد البيان أن العقوبات الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران "تستهدف الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين الإيرانيين"، واصفا إياها بأنها "إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية".

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ومحاولاتهما لإجبار طهران على الخضوع لمطالبهما، باءت بالفشل.

وشددت على أن هذه المحاولات لن تؤثر في تصميم الشعب الإيراني على "الحفاظ على استقلاله وكرامته وسيادته الوطنية".

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة و"قوية" على إيران.