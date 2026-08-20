سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة كبيرة من الكبتاجون

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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية، الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة كانت متجهة إلى إحدى دول الجوار، وضبط 197 ألف حبة منها.

وقالت الإدارة في بيان، إنها تمكنت، في إطار جهودها المتواصلة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة كانت متجهة إلى إحدى دول الجوار (لم تسمها)، وضبطها بالكامل.

وأضاف البيان أن المتابعة الاستخباراتية والرصد الميداني أسفرا عن كشف أسلوب تمويهي استخدمته إحدى شبكات التهريب لإخفاء المواد المخدرة.

وأوضح أنه عقب عمليات التفتيش والتدقيق، عُثر على 197 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل تجاويف عصي مسّاحات منزلية.

وأشار إلى استمرار التحقيقات لتحديد هوية جميع المتورطين في القضية وتتبع أطراف الشبكة، تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ومنذ توليها مقاليد الأمور في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، كثفت الحكومة السورية جهودها لمكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها.

ووفق تقديرات صادرة عن الحكومة البريطانية عام 2023، كان النظام المخلوع في سوريا مسئولا عن 80% من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاجون المخدرة.