قال الفنان أحمد السقا، تعليقًا على ما تردد بشأن مشاركته الفنان أحمد العوضي بطولة عمل فني جديد، إن المشروع تم طرحه بالفعل، لكن حتى الآن لم تحدث تحركات أو خطوات فعلية بشأنه.

وأضاف "السقا" عبر برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، أمس الخميس، أن “العوضي” يُعد بمثابة أخيه الأصغر، مشيرًا إلى أن من أوائل الأعمال التي شارك فيها العوضي كان فيلم "هروب اضطراري" معه.

وعلق على شائعات خلافه مع "العوضي" بشأن العمل الفني الذي تم طرحه، قائلاً: "هو إنسان طيب، ليس كل ما يُكتب يُصدق، إحنا زملاء بالبلدي ولاد كار"، متحدثًا عن علاقته بالفنان كريم عبد العزيز، مؤكدًا أنه من أصدقائه المقربين، قائلًا: "أنا ممكن أكون مختلف مع كريم، لكن قدام أي حد محدش يقدر يغلط فيه قدامي".

وأشار إلى أن الشائعات ترددت لسنوات حول وجود خلاف بينه وبين الفنان مصطفى شعبان، مؤكدًا: "هو أخي وساكن جنبي، وكل يوم بنكلم بعض".

وعن إمكانية تسبب مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة خلافات غير موجودة بين الفنانين، قال إن الأمر يتوقف على الأشخاص الذين يصدقون ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا.

وانتقد الاستخدام المتكرر لمصطلح "جيل" في الوسط الفني، قائلاً إن المصطلح يُستخدم بشكل غير دقيق، مضيفًا: "أنا مبحبش أقول كلمة جيل، لأن كلمة جيل تصنف أنه كل 33 سنة، وإحنا بنستخدم كلمة جيل في هوايتنا غلط".