شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على عدم وجود عوائق تحول دون زيارة سوريا، مؤكدا: "نحن نتحرك بشكل متدرج في علاقاتنا مع سوريا".



وأضاف خلال مقابلة لـ "العربية" مع الإعلامية رندة أبو العزم، أن "هناك اتفاقا مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، بعد زيارته الأخيرة لمصر، على القيام بزيارة إلى سوريا في المستقبل، حينما تحين الظروف، على أن يتم ترتيبها في توقيت يناسبنا ويناسبهم".



وأشار إلى أن مصر "معنية بتطوير العلاقات مع سوريا"، لافتا إلى أن هناك "أفكارًا كثيرة لدفع العلاقات خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص".

وأشار إلى حرص مصر على أمن واستقرار سوريا، مؤكدا: "كنا من أوائل الدول التي دائما تدين أي اعتداءات إسرائيلية لسوريا ولترابها الوطني، وآخرها الغارات غير المبررة والمدانة تماما الأخيرة على سوريا الشقيقة، ونتمنى لهم كل الخير والاستقرار".

وشدد أن مسألة "محاربة الإرهاب مسألة مهمة بما يحقق الاستقرار، وخاصة التعامل مع مسألة المقاتلين الأجانب، وأيضا العملية السياسية الشاملة حتى لا نقدم ذريعة لأي دولة في الخارج مثل إسرائيل أو غيرها أن تدعي أنها تتدخل لحماية حقوق طائفة أو غيرها، فكلهم سوريون وكلهم متساوون أمام القانون".

وعلى صعيد الملف الليبي، في ظل أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مدينتا الزاوية وبنغازي ومصفاة الزاوية، ومقتل مدير إدارة الاستخبارات العسكرية فوزي المنصوري، قائلا إن ما حدث يؤكد وجاهة الطرح المصري بضرورة الدفع قدما في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة الليبية وبأسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحذر من أن استمرار الوضع الراهن لفترات طويلة يهدد بحدوث عدم استقرا ، لافتا إلى أن مصر تعمل بجدية بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الولايات المتحدة لدعم مبادرات الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

وأعلن رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تفتيت، قائلا: "لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف القبول بتقسيم ليبيا؛ فوحدة ليبيا مسألة تمس الأمن القومي المصري مثلما هي وحدة السودان".

وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي يمثل "صمام الأمان النهائي لتحقيق الاستقرار المستدام" في ليبيا.