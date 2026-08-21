وزير الخارجية: الاعتراف الإسرائيلي بـ «صوماليلاند» انتهاك سافر لأبسط قواعد القانون الدولي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن التواجد المصري في منطقة القرن الإفريقي "تاريخي يمتد لآلاف السنوات في تلك المنطقة الهامة والحيوية"، مشددا أن التواجد لا يستهدف فقط تحقيق المصالح المصرية وإنما العمل على ترسيخ الاستقرار.

وأشار خلال مقابلة لـ "العربية" مع الإعلامية رندة أبو العزم، إلى التعاون الكامل مع الأشقاء هناك، مستشهدا بالزيارة الأخيرة للرئيس أسياس أفورقي إلى مصر، فضلا عن عن قيامه بزيارة إريتريا 4 مرات بتكليف من رئيس الجمهورية، تلتها زيارة تاريخية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا.

وأضاف أن العلاقات الثنائية "تنمو وتتوسع وتزدهر"، لاسيما في مجال اللوجستيات، موضحا أن مصر معنية بالعمل مع السلطات الإريترية لتطوير مينائي "عصب" و"مصوع" ليصبحا ميناءين دوليين كبيرين لحركة التجارة في المنطقة، فضلا عن وجود شراكات قوية في مجالات الطاقة، والزراعة، والتعدين.

وشدد على الدعم المصري الكامل للحكومة الشرعية في الصومال، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدانت إعلان هذه "الدولة المزعومة" في إشارة إلى إقليم صوماليلاند الانفصالي، كما أدانت الاعتراف الإسرائيلي بها لكونه يمثل "انتهاكا سافرا لأبسط قواعد القانون الدولي" التي تؤكد على الوحدة الإقليمية والترابية للدول.

وأكد أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة وتشغل حاليا مقعدا في مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول.

وتابع: "إذا رغبت أي دولة في الحصول على نفاذ بحري لأغراض تجارية فقط وليست عسكرية، فيجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الدول المعنية ذات السيادة".

ونوه أن هناك أكثر من 18 دولة حبيسة في إفريقيا لا تطل على بحار أو محيطات، مضيفا: "إذا سعت كل دولة لفرض إرادتها والحصول على منافذ بحرية لأغراض عسكرية ستؤدي دخول القارة الإفريقية في حالة من الفوضى الكاملة".

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ومبادئ الاتحاد الإفريقي، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.