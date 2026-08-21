مصطفى كامل يفتتح حفل «ليلة التسعينيات» بـ«يلا ساحل»

افتتح الفنان مصطفى كامل حفل «ليلة التسعينيات»، المقام ضمن فعاليات «يلا ساحل»، على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، بأغنيته الشهيرة «والنعمة دي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويجمع حفل «ليلة التسعينيات» كلًا من حميد الشاعري، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، في ليلة تعيد للجمهور أجواء وذكريات أبرز أغاني فترة التسعينيات.

وتأتي حفلات هذا الأسبوع امتدادًا لموسم U Arena ضمن فعاليات «يلا ساحل 2026»، الذي يقدم أجندة متنوعة من الحفلات والتجارب الترفيهية طوال الصيف، بما يعزز مكانة الساحل الشمالي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة.