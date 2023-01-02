أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة منظمة فنيًّا واستحق الفوز باللقاء.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كنا نعرف أن بيراميدز فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، ولكننا تقدمنا بهدف مميز للسولية، وكان هدفنا تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول ثم اللعب بأداء يرهق عناصر بيراميدز وهذا ما حدث».

واستكمل: «في الشوط الثاني نفذنا خططنا بشكل جيد مع الاحتفاظ بالكرة واستغلال المرتدات».

وأشار كولر: «أظهرنا اليوم سمة من سمات الفرق الكبيرة بأداء هجومي مميز، مع التنوع من خلال الاحتفاظ بالكرة واستغلال المرتدات».

وعن استبدال شادي حسين قال كولر: «استبدلت شادي حسين بين الشوطين لأني شعرت بأن شريف سيكون أكثر تأثيرًا هجومًا، وقام بذلك، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التعليمات الدفاعية خلال الشوط الثاني خاصة مراقبة اللاعب رقم 7 فى بيراميدز.

وأضاف: «استاد القاهرة من أفضل ملاعب مصر وأتمنى يكون ملعبي فهو الأفضل بالنسبة إليَّ. والإدارة وعدتني ببذل أقصى الجهد من أجل الاستمرار في اللعب على استاد القاهرة، وأتمنى أن يتحقق ذلك لأنه أفضل ملعب نؤدي عليه وهذا ما نسعى جميعًا إليه».

وأتم كولر حديثه: «سياسة التدوير غرضها الحفاظ على اللاعبين من الإصابات بسبب الضغط العالي والكرة السريعة التي نؤدي بها، بالإضافة إلى ضغط المباريات أيضًا».

ثم اختتم حديثه وقال: «نحن سعداء بالفوز اليوم وتخطي فريق بيراميدز، وهذا يمنحنا دوافع كبيرة للاستمرار في الطريق الصحيح، ويعطى اللاعبين ثقة وفرصة أكبر للتطوير والعمل بدون ضغوط».