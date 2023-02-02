Link DataCenter تدعم مؤسسات التكنولوجيا المالية FinTechبحلول تساهم في توفير الوقت لإختراق أسواق جديدة بنسبة 70%

نجحت Link Datacenter في توافق بيئة الاستضافة الخاصة بها مع الشهادة المعروفة عالميا PCI DSS . تعمل هذه الشهادة الجديدة على زيادة معايير أمان الاستضافة الخاصة بها مما يجعل من الممكن استضافة شركات التكنولوجيا المالية FinTechالتي تقوم بتخزين معلومات بطاقات الائتمان. هذه الخطوة الجديدة ستسهل امتثال وتوافق أنظمة شركات الFinTech بشكل غير مسبوق لتوفير الوقت لفتح أسواق جديدة.

وتعد شركة لينك داتا سنتر رائدة في مجال التحول الرقمي للشركات، وذات خبرة واسعة إقليميا في تكامل النظم ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خدمات حلول تخزين وإدارة البيانات على "أزور" وعبر مراكز معلوماتها المحلية. كما تشمل أنشطة لينك داتا سنتر الأمن والبنية التحتية وخدمات البرمجيات ونقل البيانات. تتضمن محفظة LDC أيضًا خدمات الأمان والبنية التحتية والSAAS.

وتعد معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) هي مجموعة متعارف عليها من الإجراءات التي تم تطويرها لتحسين أمان معلومات بطاقات الائتمان والخصم ومنع إساءة استخدامها. تشمل متطلبات الامتثال والتوافق معايير مختلفة على مستوى التطبيق ، وضوابط الأمان ، وخوادم الاستضافة ، والسياسات ، وتشمل طريقة تخزين معلومات حامل البطاقة والوصول إليها وإجراءات الدفع.

تتضمن الشهادة أيضًا أمانًا صارمًا للشبكة ، وصلاحيات التحكم ، وإدارة الإختراقات الأمنية ، ومراقبة واختبار الشبكة بشكل منتظم. يعد الامتثال لـ PCI DSS مطلبًا إلزاميًا لأي حل لشركات الFinTech التي تفدم بوابات دفع ، كما أنه يحمي مواقع الويب من أي هجمات ضارة أو وصول غير مصرح به إلى معلومات العملاء الخاصة. يعتبر التوافق مع الشهادة عملية معقدة تستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية حيث تمثل عبئًا إداريًا ضخمًا لفتح مجالات لأسواق جديدة.

تم مراجعة التطبيق والاستضافة الخاصة بـ LDC من قبل مجموعة من SISA التابع لمجلس أمن PCI لضمان تلبية جميع المتطلبات ومنحها وفقًا لذلك الامتثال الكامل للإصدار PCI 3.2.1 الذي يضمن أقصى درجات أمان البنية التحتية. بفضل الشهادة الجديدة ووقت تشغيل الخادم المضمون بنسبة 99.998٪ ، يمكن لـ LDC الآن استضافة حلول شركات الFinTech ، مما يوفر أعلى درجات الأمان المطلوب للتعامل مع معلومات الدفع الحساسة. تغطي شهادة PCI DSS من LDC جميع المتطلبات المتعلقة بضوابط الأمان ، واستضافة الخوادم التي تخفف من تعقيد الاعتماد لشركات التكنولوجيا المالية وتسهل رحلة فتحها لأسواق ومشروعات جديدة بأكثر من 70٪. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم LDC الآن خدمات استشارية لعملائها للامتثال للحصول على شهادة PCI DSS ، وإدارتها للشهادة ذاتها.

تعد صناعة التكنولوجيا المالية المعروفة بالـFinTech من بين القطاعات الأسرع نموًا، ففي عام 2022 بلغت قيمتها عالميا حوالي 180 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 213 مليار دولار بحلول عام 2024. كما أن عدد الشركات الناشئة في هذه الصناعة في تزايد مستمر ، حيث وصل إلى ما يقرب من 30000 في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وفقًا لبحث Worldpay ، ومن المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية، طرق الدفع النقدية التقليدية في مما يزيد من تأكيد حقيقة أن الدفع الرقمي هو المستقبل.

وأوضح مينا كامل ، رئيس خدمات الأمن- لينك داتا سنتر لم يكن الحصول على هذه الشهادة مهمة سهلة ، فقد تطلبت إجراءات ومعايير أمنية عديدة ، بالإضافة إلى إعدادات خاصة لأمان الشبكة المتقدمة ، ولكن بفضل الخبرة الغنية لمتخصصينا في الأمن السيبراني والعمل المتواصل لفريقنا الفني ، تمكنا من استيفاء جميع متطلبات الشهادة والتي حصلنا عليها خلال أيام معدودة. نحن على ثقة من أن هذه الشهادة ستسمح لنا باختراق سوق شركات التكنولوجيا المالية بشكل كبير. "

سيعمل تطبيق الPCI DSS إلى جانب ميزات الاستضافة الرئيسية لشركة LDC على توسيع ثقة عملائها في خدماتها لسوق التكنولوجيا المالية ، مما يمنحها ميزة تنافسية إضافية. يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الآن الاستمتاع بمزايا لا حصر لها من حلول الاستضافة المتنوعة من LDC والتي تتراوح من حلول Azure العامة أو الخاصة أو حلول Azure Stack السحابي. يأتي الامتثال الأمني المتقدم بمزايا لا حصر لها تشمل توفير الوقت لفتح أسواق جديدة ، ومنع اختراق البيانات ، وتلبية المعايير العالمية ، وتجنب الغرامات والعقوبات على عدم الامتثال. سيوفر سوق التكنولوجيا المالية فرص توسع جديدة لشركة LDC ويساعدها على تنمية قاعدة عملائها في أسواق جديدة.ومن جانبه قال جمال سليم الرئيس التنفيذي لشركة لينك داتا سنتر : تعمل شهادتنا الجديدة على تسهيل الإمتثال لPCI DSS لشركات التكنولوجيا المالية أو الFinTech ، مما يساعدها على تحقيق التوافق الإلزامي بيسر وتسريع دخولها إلى السوق. كما سيساعد هذه الشركات على إستثمار المزيد من الوقت في الأمور الأكثر أهمية لنجاح عملياتهم وتقليل وقت مراجعات الشهادات العادية ومتطلباتها .