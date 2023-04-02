السفير الأوكراني ينتقد دعوة شخصيات رفيعة المستوى بألمانيا لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا

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وجه السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف، ببرلين انتقادا لاذعا لشخصيات ألمانية رفيعة المستوى بسبب دعوتها لإجراء مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ماكييف لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هذه الدعوة للسلام ليست كذبة أبريل. إنها سخرية محضة تجاه الضحايا الكثيرين للعدوان الروسي".

وتابع السفير الأوكراني ببرلين، أن مناشدة السلام الممكنة الوحيدة في ظل الحرب الهجومية الروسية الوحشية ضد أوكرانيا، هي: "السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، اسحب قواتك فورا من جميع الأراض الأوكرانية".

يذكر أن المناشدة التي تحمل عنوان "فلنحقق السلام!" تم تدشينها من جانب المؤرخ بيتر برانت، وهو ابن المستشار الألماني الأسبق فيلي برانت، وكذلك من الرئيس الأسبق لاتحاد النقابات الألمانية راينر هوفمان والنائب البرلماني السابق بالحزب الاشتراكي الديمقراطي ميشائل مولر.

وتمت مناشدة المستشار الألماني أولاف شولتس التعاون مع فرنسا لكسب دول البرازيل والصين والهند وإندونيسيا من أجل القيام بوساطة تهدف لتحقيق هدنة سريعة.

وجاء في المبادرة: "ذلك سيكون خطوة ضرورية من أجل إنهاء القتل واستكشاف سبل تحقيق السلام. فقط بهذه الطريقة يمكن تمهيد الطريق نحو نظام أمني مشترك في أوروبا".