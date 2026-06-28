 القناة الـ13 العبرية: إسرائيل تستعد لتهجير أهالي غزة تحت مسمى جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القناة الـ13 العبرية: إسرائيل تستعد لتهجير أهالي غزة تحت مسمى جديد

وكالات
نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 11:00 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 11:00 م

كشفت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تعيد إحياء خطة "تهجير سكان غزة" تحت مسمى جديد هو "الحركة الحرة".

وأضافت أن خطة "الهجرة الطوعية" لسكّان قطاع غزة عادت مجددا إلى طاولة النقاش والمفاوضات الإسرائيلية، ولكن هذه المرة مع تغيير المسمى الرسمى إلى "الحركة الحرة".

وقالت إن الانتقادات الدولية الحادة التي واجهتها إسرائيل واتهامها بمحاولة إيجاد تهجير قسري، وهو ما دفع دولا عديدة لرفض استقبال الغزيين خوفا من الملاحقة والمقاطعة الدولية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت أن المنظومة الإسرائيلية تحاول بكل قوتها حاليا إعادة تسويق هذه الخطة تحت الغطاء الجديد لشرعنتها دوليا ودفع دول عربية وأجنبية للموافقة على استيعاب المهاجرين من القطاع.

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