أكسيوس: تراجع التأييد الجمهوري لنتنياهو يضعه أمام معضلة جديدة في واشنطن

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤشرات على تراجع التأييد داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، بعد سنوات شكّل خلالها دعم الجمهوريين ركيزة لتعويض تآكل التأييد الديمقراطي لإسرائيل، في تحول قد يحمل تداعيات سياسية على نتنياهو وإسرائيل معاً.

ويرى موقع "أكسيوس" في تقرير أن تراجع التأييد يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما "تنامي انتقادات الجمهوريين"، خصوصا الشباب، للحرب الإسرائيلية في غزة، وثانيهما "التوتر الذي نشأ بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه"، في وقت كانت فيه واشنطن تسعى إلى إنهاء الحرب مع إيران.

ونقل الموقع ما ورد في كتاب Regime Change (تغيير النظام) للصحفيين ماجي هابرمان وجوناثان سوان، من أن ترمب أبلغ نتنياهو، في سبتمبر الماضي، أن "جميع اليهود سئموا منك"، محذرا من "طلاق" بين الولايات المتحدة وإسرائيل إذا رفض المضي في اتفاق سلام في غزة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشار التقرير إلى ما سبق نقله بشأن وصف ترامب لنتنياهو بأنه "مجنون للغاية"، وتحذيره من أن تصرفاته "قد تزيد عزلة إسرائيل عالميا"، قبل أن يقول ترامب لاحقا في مقابلة مع "أكسيوس" إن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي "جيدة"، مستدركا: "لكن علينا أن نبقيه متزنا قليلا".

كما لفت الموقع إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقد مسئولين إسرائيليين عارضوا الاتفاق مع إيران، قائلا: "لو كنت عضوًا في الحكومة الإسرائيلية، لما هاجمت الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم".

صعود تيار "أمريكا أولا"

وبحسب "أكسيوس"، تزامنت التوترات المرتبطة بالحرب مع تصاعد انتقادات وجوه بارزة في تيار "أمريكا أولا" المناهض للتدخلات الخارجية، من بينهم تاكر كارلسون وميجين كيلي ومارجوري تايلور جرين.

وأشار الموقع إلى أن كارلسون اتهم نتنياهو بالتأثير على ترامب لدفع الولايات المتحدة إلى المشاركة في الحرب، فيما تراجعت نسب متابعة الإعلامي المحافظ بن شابيرو، مع انتقال جزء من الجمهور اليميني المعارض للدعم الأمريكي لإسرائيل إلى منصات أخرى.

وأضاف التقرير أن إسرائيل أصبحت معيارا جديدا للخلاف داخل أوساط اليمين الأمريكي، إذ تبنى بعض المؤثرين اليمينيين خطابا أكثر انتقادا لإسرائيل، وصوّروا الدعم الأمريكي لها على أنه يتعارض مع نهج "أمريكا أولا".

واستشهد "أكسيوس" بعدد من استطلاعات الرأي التي قال إنها تكشف تصدعات في جدار الدعم الجمهوري لإسرائيل، مشيرا إلى أن استطلاعا أجراه مركز "بيو" للأبحاث في أبريل الماضي أظهر أن 40% من الجمهوريين ينظرون إلى إسرائيل بصورة غير إيجابية، في حين ترتفع النسبة إلى 57% بين الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.

وأضاف أن استطلاعا لجامعة "كوينيبياك" خلال يونيو أظهر أن واحدا من كل 5 جمهوريين يرى أن الولايات المتحدة تقدم دعما أكبر من اللازم لإسرائيل، وهي نسبة ذكر أنها تعادل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 قبل ثلاثة أعوام.

كما أشار إلى استطلاع أجرته جامعة "ميريلاند"، العام الماضي، أظهر أن 46% فقط من الجمهوريين رأوا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مبررة في إطار حق الدفاع عن النفس، فيما انخفضت النسبة إلى 22% بين الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.

ويرى مدير الاستطلاع وأستاذ العلوم السياسية والحكومة شيبلي تلحمي، أن "هناك شيئا يتشكل بالفعل بين الجمهوريين الشباب"، معتبرا أن الحرب سرعت ابتعادهم عن إسرائيل.

استمرار التأييد

وأشار "أكسيوس" إلى أن استطلاعا آخر أجرته جامعة "ميريلاند" في مايو الماضي، أظهر أن واحدا فقط من كل أربعة جمهوريين كانت لديه نظرة أكثر إيجابية إلى الحرب مع إيران، في حين كانت لدى واحد من كل ثلاثة جمهوريين نظرة سلبية.