باكستان: وكالة التحقيقات الاتحادية تمنع سفر راكبين إلى روسيا بعد محاولتهما السفر جوا بهويات متعددة

منعت إدارة الهجرة التابعة لوكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية في منطقة إسلام آباد، سفر راكبين حاولا السفر إلى روسيا، وذلك بعد رصد استخدامهما هويات متعددة واكتشاف وثائق سفر مثيرة للشبهات خلال إجراءات التدقيق من جانب سلطات الجوازات والهجرة في مطار إسلام أباد الدولي.

وقال مسئول لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية، اليوم الأحد، إنه تم توقيف الراكبين الاثنين، اللذين كانا على متن رحلة الخطوط الجوية الأوزبكية رقم أتش واي 466 المتجهة إلى روسيا لإجراء فحص ثانوي بعد أن صنف موظفو الهجرة وثائق سفرهما على أنها مشبوهة.

وقال المسئول إن فحصا تفصيليا كشف وجود تباين في هويتي الراكبين ووثائق سفرهما.

وبحسب المسئول، فإن الفحص الجنائي لهواتفهما المحمولة أسفر عن العثور على عدة جوازات سفر أفغانية، وبطاقة هوية أفغانية واحدة، وبطاقة هوية وطنية باكستانية محوسبة، ووثيقة روسية واحدة.

وأضاف المسئول أن إدارة الهجرة التابعة لوكالة التحقيقات الاتحادية منعت سفر الراكبين، وسلمتهما إلى دائرة مكافحة الاتجار بالبشر في إسلام أباد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة التحقيقات.