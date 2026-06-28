إصابة شرطيين ماليزيين بجروح خطيرة في هجوم بسكين

أُصيب شرطيان من إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات التابعة لقيادة شرطة منطقة سيليما في ماليزيا، بجروح خطيرة إثر تعرضهما لهجوم بسكين نفذه شخص يُشتبه في إدمانه المخدرات، في قرية كامبونج سونجاي جيرنيه بمنطقة إيجوك، أمس السبت.

وكان الشرطيان، وهما مساعد شرطة وآخر برتبة رقيب، يباشران نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا بلاغا بشأن تعاطي مخدرات داخل كوخ في القرية، عندما تعرضا للهجوم، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وأفادت مصادر بأن مساعد الشرطة أصيب بجروح خطيرة في الوجه، فيما تعرض الرقيب لإصابات في الرأس والذراع والبطن.

وأضافت المصادر أن المشتبه به، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، حاول الفرار فور ملاحظته وجود عناصر الشرطة بالقرب من كوخه.

وتمكن مساعد الشرطة من اللحاق بالمشتبه به، إلا أن الأخير استل سكينًا وهاجمه، متسببًا في إصابته بجرح قطعي عميق امتد من الجبهة إلى الخد، إضافة إلى إصابة في ذراعه اليمنى.

وعندما حاول رقيب الشرطة مساعدة زميله، تعرض هو الآخر للطعن، وأصيب في الرأس والذراع وأعلى البطن.

وعقب الاعتداء على الشرطيين، فر المشتبه به إلى غابة مجاورة.

ونُقل الشرطيان لاحقا إلى قسم الطوارئ في مستشفى سيليما لتلقي العلاج.