انتشر مقطع مصور للاعب كرة القدم النرويجي إيرلينج هالاند، وهو يتناول ساندويتشًا أمريكيًا في أحد مطاعم نيويورك الشهيرة المتخصصة في الأطعمة الجاهزة.

وشارك الكثيرون، مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ بدا مقطع الفيديو كوميديًا، ويتناول هالاند شطيرة الباسترامي الشهيرة من مطعم كاتز ديلكاتسن (Katz's Delicatessen)، وهو من أقدم وأشهر مطاعم أمريكا المتخصصة في الأكل السريع.

ويُعد فعل هالاند خرقًا لنظام المنتخب النرويجي الصحي، الذي دفعهم إلى إحضار كميات هائلة من الأكل المخصص لهم من النرويج إلى الولايات المتحدة، لضمان الالتزام بأنواع أكل مُحددة.

واستورد المنتخب بعض المنتجات من النرويج للحفاظ على تناسق النظام الغذائي للاعبين ومنحهم مذاقًا من ثقافتهم، وفقًا لرئيس الطهاة آرون إسبيلاند، المسئول عن أطعمة المنتخب.

وقال إسبيلاند: "عندما يتنافس الرياضيون على أعلى مستوى، يكون الاتساق أمرًا بالغ الأهمية، فاللاعبون معتادون على منتجات ونكهات معينة، ويمكن للأطعمة المألوفة أن تساهم في كل من التغذية والصحة العامة خلال المنافسة الشاقة"، بحسب وكالة AP.

وأحضر المنتخب حوالي 580 كيلوجرامًا (1276 رطلًا) من الأطعمة، وتتكون هذه الكمية من 300 كيلوجرام (660 رطلًا) من سمك السلمون والسلمون المرقط النرويجي، و100 كيلوجرام (220 رطلًا) من سمك الهلبوت، و80 كيلوجرامًا (176 رطلًا) من الجبن البني النرويجي، و100 كيلوجرام (220 رطلًا) من جبن يارلسبيرج، وفقًا لإسبيلاند.

فيما لم يُحضر المنتخب، الذي يضم طاقمه ثلاثة طهاة، البرتقال من النرويج، على الرغم من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي ذلك، وقال إسبيلاند إن اللاعبين يتناولون عصير برتقال طازجًا كل صباح، مصنوعًا من برتقال محلي المصدر في الولايات المتحدة.

ويقيم المنتخب النرويجي في مدينة جرينسبورو بولاية كارولاينا الشمالية طوال فترة بطولة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتسافر العديد من المنتخبات برفقة طهاتها الخاصين، وقد اصطحبت طعامها معها إلى بطولات كأس العالم السابقة، فعلى سبيل المثال، أحضرت الأرجنتين وأوروجواي آلاف الأرطال من اللحوم إلى قطر عام 2022.

وسافر المنتخب الأمريكي إلى البرازيل عام 2014 ومعه دقيق الشوفان، وحبوب تشيريوز، وزبدة الفول السوداني، وصلصة ستيك A1، بحسب وكالة AP.