أبو الغيط: العمل الجماعي أحد أهم ركائز الحفاظ على دور الجامعة العربية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات خلال الأعوام العشرة الماضية، مشيدًا بمستوى التعاون الوثيق مع مديري ورؤساء منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في حفل الوداع الذي أُقيم اليوم بمقر الأمانة العامة تكريمًا له ولمسيرته، إن فترة توليه مسئولية الأمانة العامة كانت حافلة بتحديات جسيمة على المستويين العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أنه عمل طوال هذه السنوات مع فريق يضم نخبة من أكفأ الدبلوماسيين في العالم العربي، بهدف الحفاظ على دور الجامعة وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف القضايا والتحديات.

ووجّه الأمين العام الشكر إلى جميع العاملين بالأمانة العامة، مشيدًا بما بذلوه من جهود مخلصة طوال السنوات الماضية، كما أكد أن العمل الجماعي كان أحد أهم ركائز مواجهة التحديات والحفاظ على دور الجامعة في خدمة القضايا العربية.

وعن مرحلة توليه منصب الأمين العام فعليًا في عام 2016، أكد أن الواقع الذي واجهه كان شديد التعقيد، إذ كانت الجامعة العربية تمر بأزمة مالية خانقة وصلت إلى حد الإفلاس، مع غياب أي احتياطي استراتيجي يكفي حتى لإضاءة أنوار المقر.

وأوضح أن ذلك تزامن مع واقع إقليمي مرير، كانت فيه الدولة الوطنية العربية مهددة بالضياع، وأنزوت فيه القضية الفلسطينية، التي تُعد أساس عمل الجامعة، بعد أن دفعت المنطقة ثمنًا غاليًا لما سُمي ظلمًا بالربيع العربي.

وأشار أبو الغيط إلى أنه، رغم قضائه سبع سنوات وزيرًا لخارجية مصر، وحضوره ما لا يقل عن 14 اجتماعًا وزاريًا في القاعة الكبرى للجامعة، فإنه لم يكن على دراية كاملة بآليات عمل الأمانة العامة وكوادرها في بداية الأمر، ومن هنا اتخذ قراره بالاستعانة بالسفير حسام زكي، الذي عمل معه سابقًا في مكتبه بوزارة الخارجية، ليكون عونًا له في هذه المسيرة، لما يمتلكه من خبرة دبلوماسية ممتدة في لندن ونيويورك، وعمله السابق مع الأمين العام الأسبق عمرو موسى.

وفي ختام كلمته، أعرب أبو الغيط عن تمنياته بالتوفيق للأمين العام الجديد، نبيل فهمي، مؤكدًا أن مسيرة العمل داخل الجامعة العربية تقوم على التواصل والاستمرارية، قائلًا: "نحن امتداد لبعضنا البعض"، في إشارة واضحة إلى استمرار دور الجامعة وثبات رسالتها في خدمة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.