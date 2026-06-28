تقرير: باكستان تخطط لإرسال مليون عامل إلى السعودية بحلول عام 2030

حددت باكستان هدفا يتمثل في إرسال مليون عامل إلى السعودية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتنمية القوى العاملة تهدف إلى تعزيز تنقل العمالة وتنمية الموارد البشرية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب وثائق رسمية اطلع عليها موقع "ويلث باكستان"، فإن هذا الهدف يندرج ضمن خطة نشر الموارد البشرية (2025-2039)، التي أُعدت في إطار إطار التعاون الاقتصادي السعودي-الباكستاني، والذي يهدف إلى إرساء تعاون مؤسسي في مجال العمالة بين البلدين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وتستهدف الخطة رفع عدد العمالة المرسلة إلى الخارج سنويا إلى 1.51 مليون عامل بحلول عام 2039، من خلال إعداد كوادر من العمالة الماهرة وشبه الماهرة وعالية التأهيل. وتشمل القطاعات المستهدفة البناء والضيافة والسياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والطيران وتطوير البنية التحتية.

ولا تزال السعودية الوجهة الرئيسية للعمالة الباكستانية. ووفقا لمكتب الهجرة والتوظيف في الخارج سُجل 499ر762 عاملا باكستانيا للعمل في الخارج خلال عام 2025، توجه منهم 256ر530 عاملا، أي ما يعادل 54ر69% إلى السعودية.

كما أن أكثر من 69% من العمال الباكستانيين الذين غادروا عبر القنوات الرسمية اتجهوا للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما السعودية والإمارات.