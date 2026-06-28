رئيس الوزراء العراقي: نقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار

شدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال استقباله لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد، الأحد، على أهمية تطبيق التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، ووقوف بغداد مع أولوية إنهاء الحروب، واعتماد الحوار لتثبيت الاستقرار بالمنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن الزيدي بحث مع عراقجي، "الاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والإقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".

وأكد الزيدي أن العراق "يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة"، بحسب وكالة الانباء العراقية "واع".

وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء العراق إن وزير الخارجية الإيراني "جدد دعم بلاده للعراق، والعمل والتنسيق المشترك على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي.

إغلاق هرمز أوقف تصدير نفط العراق

والتقى عراقجي مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الذي أكد أهمية فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، مشددا على أن العراق "لا يؤيد توسيع نطاق الحرب في منطقة الخليج ويعارض الهجمات على إيران".

وتابع: "استمرار الحرب سيؤدي إلى دمار المنطقة ويجب أن تنتهي"، موضحا أن إغلاق مضيق هرمز "كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي وكان له أثر كبير على الاقتصاد".

في المقابل، أكد عراقجي مواصلة طهران توسيع العلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية الجديدة.

وفيما يخص مضيق هرمز، قال عراقجي إن "طهران وحدها المسئولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب"، مشددا على أن "المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري".