قاليباف لنظيره اللبناني: هدفنا إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة

أجرى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بنظيره اللبناني نبيه بري.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، شدد قاليباف، خلال الاتصال على أن «إنهاء الحرب في لبنان والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها يشكلان جزءًا أساسيًا من البند الأول لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن».

وأشار إلى أن «إيران تهدف إلى إنهاء الحرب، ورفع الاحتلال، وعودة النازحين، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية».

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني أنه تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع، بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه يُعد شرطًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب، مطالبًا بوضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن بقائي قوله إن إيران تؤكد، انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ضرورة صون سيادة لبنان وأمنه وكرامة شعبه، معتبرة أن ذلك يمثل أساسًا لأي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن بلاده تضع إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، إلى جانب إنهاء الحرب ضد إيران، في صدارة مطالبها، مشددًا على أن التنفيذ الكامل للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، بما يشمل وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يعد شرطًا للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام.

ودعا بقائي الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في لبنان، والعمل على تحديد جدول زمني للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة.